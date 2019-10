Die EU-Staaten haben grundsätzlich eine Verschiebung des Brexits gebilligt.

Ein Datum für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union wurde aber noch nicht festgesetzt, wie die EU-Kommission mitteilte. In Brüssel hatten heute die Botschafter der Mitgliedsländer beraten. Nach Diplomatenangaben konnten sie sich nicht auf die Dauer der Verschiebung einigen. Dies solle bei weiteren Gesprächen in der kommenden Woche geschehen.



Der britische Premierminister Johnson strebt Neuwahlen im Dezember an. Die Labour-Partei will dem allerdings nur zustimmen, wenn die Regierung einen ungeordneten Brexit ausschließt. Man vertraue Johnson nicht, sagte eine Sprecherin.