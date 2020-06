Vertreter der Europäischen Union und Großbritanniens gehen heute in die vierte Verhandlungsrunde über ein Handels- und Partnerschaftsabkommen nach dem Brexit.

Die Unterhändler beraten die ganze Woche per Videokonferenz. Die Runde gilt als besonders wichtig, weil noch in diesem Monat das Thema Fischereirechte geklärt werden soll. Zudem ist eine Zwischenbilanz der Gespräche vorgesehen. Bisher kamen sie kaum voran. Beide Seiten werfen sich gegenseitig zu wenig Kompromissbereitschaft vor.



Großbritannien ist Ende Januar aus der EU ausgetreten. Bis Ende des Jahres gilt eine Übergangsphase, in der das Land noch zum Binnenmarkt und zur Zollunion gehört. Sollte innerhalb dieser Zeit kein Abkommen gelingen, müssten Zölle und andere Handelsbeschränkungen eingeführt werden.