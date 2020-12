Sowohl die EU als auch Großbritannien bereiten sich auf die Möglichkeit eines harten Brexits am Jahresende vor.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen veröffentlichte heute Notfallgesetze für den Fall, dass es am 1. Januar kein Handelsabkommen mit London gibt. Diese Pläne sollten einige der bedeutenden Störungen etwa im Flug- oder Straßenverkehr abmildern, hieß es. Auch Bundesaußenminister Maas betonte, die EU sei vorbereitet. Er fügte aber hinzu, dass eine Einigung nicht an einer Verlängerung der Verhandlungsfrist um einige Tage scheitern werde. Der britische Premier Johnson hatte zuvor einen Austritt seines Landes aus der EU ohne Handelsabkommen als sehr wahrscheinlich bezeichnet.



Norwegen drohte der EU und Großbritannien für diesen Fall mit der Sperrung seiner Gewässer für den Fischfang. Norwegen ist nicht Mitglied der EU; beide Seiten regeln den Fischfang in den gegenseitigen Gewässern seit 1980 vertraglich.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.