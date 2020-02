Nach dem Brexit teilen heute die Europäische Union und Großbritannien mit, wie sie sich die bevorstehenden Verhandlungen über ihre künftigen Beziehungen zueinander vorstellen.

In Brüssel präsentiert dazu EU-Verhandlungsführer Barnier konkrete Pläne zum zeitlichen Ablauf. Der britische Premierminister Johnson will in London erläutern, wie sich insbesondere die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU gestalten sollen.



Großbritannien war in der Nacht zum Samstag aus der EU ausgetreten. Das Land bleibt aber noch bis zum Ende des Jahres im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Diese Übergangsphase wollen beide Seiten nutzen, um ein Handelsabkommen abzuschließen und weitere Vereinbarungen zu treffen.