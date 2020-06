Die Verhandlungen der EU mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen werden über das Jahresende hinaus nicht verlängert.

Die britische Regierung habe in der Sitzung des zuständigen Gremiums bekräftigt, dass sie eine Fristverlängerung ablehnt, sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Sefcovic, in Brüssel. Das sei definitiv das Ende der Debatte. Der britische Unterhändler Gove erklärte dazu auf Twitter, Anfang Januar 2021 werde Großbritannien seine politische Unabhängigkeit wiedergewinnen.



Das Land war Anfang des Jahres aus der Europäischen Union ausgetreten, bleibt aber bis Ende Dezember während einer Übergangsphase noch im Binnenmarkt und in der Zollunion. Die EU hat sich grundsätzlich bereit gezeigt, die Frist zu verlängern, um mehr Zeit für Verhandlungen zu haben. Gelingt es in der Übergangsphase nicht, ein Abkommen zu schließen, wird ein harter wirtschaftlicher Bruch mit Zöllen und anderen Handelshemmnissen erwartet.