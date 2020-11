Die EU und Großbritannien haben ihre Beratungen über ein Handelsabkommen wieder aufgenommen.

Beide Seiten haben bis zum Jahresende Zeit, zu einer Übereinkunft zu kommen. So lange bleibt Großbritannien nach dem Austritt aus der EU noch im gemeinsamen Binnenmarkt und in der Zollunion. Die Verhandlungen kommen allerdings seit Monaten kaum voran. Strittig sind unter anderem die Fangrechte für Fischer aus EU-Ländern in britischen Gewässern.



Ohne ein Handelsabkommen droht ein harter Schnitt in den Wirtschaftsbeziehungen.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.