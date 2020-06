Der britische Premierminister Johnson hält im Streit über die künftigen Beziehungen seines Landes zur EU eine Einigung bereits im Juli für möglich.

Er glaube nicht, dass man so weit voneinander entfernt sei, sagte Johnson und betonte, er wolle nicht, dass sich die Verhandlungen bis in den Herbst oder Winter hinzögen. Johnson hatte zuvor in einer Videokonferenz mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Ratschef Michel und Parlamentspräsident Sassoli beraten. In einer gemeinsamen Erklärung kündigten beide Seiten an, dass sie den Verhandlungen über ein Handelsabkommen neuen Schwung geben wollten. Konkrete Ergebnisse wurden nicht bekannt. Die Gespräche sollen im Juli intensiviert werden. In den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen gibt es seit Monaten kaum Fortschritte.



Großbritannien war Ende Januar aus der EU ausgetreten. In einer Übergangsphase bis zum Jahresende bleibt das Land aber noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion.