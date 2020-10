In der jüngsten Verhandlungsrunde mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen zur Europäischen Union sind keine wesentliche Fortschritte erzielt worden.

Bei wichtigen Streitpunkten hätten beide Seiten unverändert Differenzen, erklärte EU-Chefunterhändler Barnier in Brüssel. Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, die schwierigsten Themen wie die Wettbewerbsbedingungen oder der Zugang zu britischen Hoheitsgewässern für europäische Fischer, seien noch offen. Der britische Unterhändler Frost sagte hingegen, er sehe - trotz Meinungsunterschiede - in vielen für ein Handelsabkommen nötigen Bereichen die Umrisse einer Einigung.



Großbritannien war zum 1. Februar aus der EU ausgetreten. Bis Ende des Jahres gibt es eine Übergangsphase, in der es weiter uneingeschränkten Zugang zum Binnenmarkt hat. Diese Zeit wollten beide Seiten nutzen, um ihre künftigen Beziehungen auszuhandeln. Die Gespräche dazu kommen aber seit Monaten nicht voran.

