Die EU will eine von Großbritannien gesetzte Frist zur Einigung über einen Handelspakt ignorieren.

Dies geht aus einem Entwurf des Abschlussdokuments zum EU-Gipfel hervor. Demnach hatte die EU kurz vor Ablauf des Ultimatums kaum Fortschritte in den Gesprächen mit London gesehen. Der britische Premierminister Johnson drückte in einem Telefonat mit EU-Kommissionschefin von der Leyen und Ratschef Michel seine Enttäuschung über zu geringe Fortschritte aus. Er hatte bereits vor dem Telefonat erklären lassen, er werde nach dem zweitägigen EU-Gipfel entscheiden, ob Großbritannien weiter verhandele. EU-Ratspräsident Michel schrieb auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, die EU arbeite an einem Deal, aber nicht um jedem Preis.



Der britische Premier hatte mit dem Rückzug vom Verhandlungstisch gedroht, falls bis 15. Oktober kein Kompromiss mit der EU gefunden ist - also bis zum heutigen Donnerstag.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.