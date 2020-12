Die EU ist nach Angaben ihres Chef-Unterhändlers Barnier bereit, weiter mit Großbritannien über ein Handelsabkommen zu verhandeln.

Die Tür bleibe bis Jahresende und darüber hinaus offen, sagte Barnier bei einem Treffen mit Vertretern der Mitgliedstaaten in Brüssel, wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten. Zuvor hatte demnach ein neues Angebot der Briten beim Thema Fischerei keinen Durchbruch gebracht.



Großbritannien trat Ende Januar aus der EU aus, bis zum Jahresende bleibt das Land aber noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Seit Monaten kommen die Gespräche über die künftigen Beziehungen nur langsam voran. Selbst wenn es in den nächsten Tagen zu einer Einigung kommen sollte, wäre es nach Angaben des Europaparlaments für eine fristgerechte Ratifizierung zu spät. Denkbar wäre eine vorläufige Anwendung mit späterer Ratifizierung.

