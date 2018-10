Das Europäische Parlament dringt auf rasche Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen.

Die Gespräche müssten intensiviert und abgeschlossen werden, erklärte die sogenannte Steuerungsgruppe des Parlaments, die aus Abgeordneten der großen Fraktionen besteht. Eine rechtlich verbindliche Garantie zur Vermeidung von Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland sei Voraussetzung dafür, dass das Europaparlament einem Austrittsabkommen zustimme. Die EU setzt darauf, dass bis zum nächsten Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs am 17. Oktober eine Grundsatzeinigung gelingen kann.



Die britische Premierministerin May plant offenbar, ihre Brexit-Pläne innerhalb kurzer Zeit durch das Parlament zu bringen. Wie das Medienunternehmen Bloomberg meldet, ist die Abstimmung für Anfang Dezember geplant. May wolle mit dem knappen Zeitplan Widerständen aus ihrer eigenen Partei begegnen.