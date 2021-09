Großbritannien will kurzfristig über 10.000 Visa für Fachkräfte genehmigen.

Wie das Verkehrsministerium in London in der Nacht mitteilte, sollen damit 5.000 Lastwagenfahrer und 5.500 Beschäftigte für die Geflügelverarbeitung ins Land geholt werden. Die Visa sollen demnach ab Oktober verfügbar sein. Hintergrund sind Lieferprobleme unter anderem mit Lebensmitteln und Kraftstoffen. Zuletzt hatte der der Fachverband der Güterkraftverkehrs-Branche das Fehlen von rund 100.000 Lkw-Fahrern beklagt. In den vergangenen Wochen waren häufiger Supermarktregale leergeblieben. Hinzu kamen Engpässe bei der Lieferung von Benzin und Diesel an Tankstellen.



Auch andere Industriezweige klagen über größere Lücken am Arbeitsmarkt. Eine Ursache sind die verschärften Einwanderungsregeln nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union.

