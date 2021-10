Schottland bemüht sich um mehr Studierende aus der Europäischen Union.

Bildungsstaatsekretär Hepburn kündigte in Edinburgh ein Stipendienprogramm im Umfang von umgerechnet rund 2,6 Millionen Euro an. Nach dem EU-Austritt Großbritanniens habe es einen "dramatischen Rückgang der Bewerbungen" gegeben. Schottland wolle daher alles tun, um "den Schaden, den der Brexit angerichtet" habe, rückgängig zu machen.



Mit dem Austritt aus der Europäischen Union war Großbritannien auch aus dem Austauschprogramm "Erasmus" ausgeschieden, das Auslandssemester an britischen Hochschulen ermöglichte.



Mit dem neuen Stipendienangebot verfolgt Schottland seinen politischen Kurs, sich nach dem sogenannten "Brexit" der Briten der EU wieder anzunähern. Die schottische Regierungschefin Sturgeon strebt die Unabhängigkeit von Großbritannien an. Sie stützt sich auf das Ergebnis des Referendums von 2016, bei dem die Schotten mehrheitlich gegen einen EU-Austritt gestimmt hatten.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.