Nach der Ablehnung des Brexit-Abkommens durch das Parlament mehren sich in Großbritannien die Forderungen nach einem zweiten Referendum.

71 Abgeordnete der oppositionellen Labour-Partei forderten ihren Vorsitzenden Corbyn auf, eine erneute Volksabstimmung zu unterstützen. Sie stellten sich damit hinter eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten, die sich bereits seit längerem für ein zweites Referendum ausspricht. Die schottische Regierungschefin Sturgeon meinte, ein neues Referendum sei der einzig glaubwürdige Weg, um das Brexit-Problem zu lösen. Die britische Premierministerin May sagte im Parlament, sie wolle herausfinden, welche Art von Brexit-Vertrag die Abgeordneten unterstützen würden.



Bundeskanzlerin Merkel forderte May auf, zu erklären, wie es weitergehen solle. Man habe noch Zeit zu verhandeln und eine geordnete Lösung zu finden. Die EU-Kommission bekräftigte, es werde keine Neuverhandlung des Austrittsabkommens geben.



Die Abgeordneten im britischen Unterhaus hatten sich gestern Abend mit großer Mehrheit gegen den mit der EU ausgehandelten Vertrag ausgesprochen. Premierministerin May muss sich am Abend einem Misstrauensantrag stellen, den Corbyn beantragt hat.