Die EU hält auch die jüngsten britischen Vorschläge zur irischen Grenze für unzureichend.

Das machte Brexit-Chefverhandler Barnier vor dem Europaparlament in Brüssel deutlich. In London steht Premierminister Johnson offenbar auch in der eigenen Regierung in der Kritik. Nach einem Bericht der "Times" erwägen fünf Kabinettsmitglieder einen Rücktritt. Sie sollen einen Brexit ohne Vertrag ablehnen und Johnsons Verhandlungskurs für zu aggressiv halten.