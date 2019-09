Das oberste schottische Zivilgericht hat eine Klage gegen die von Premierminister Johnson erwirkte mehrwöchige Pause des britischen Parlaments abgelehnt.

Das Gericht fühlt sich für diese Streitfrage nicht zuständig. Dies sei eine politische und keine juristische Frage, sagte der zuständige Richter. Geklagt hatten etwa 75 Parlamentarier. Sie sehen in der wochenlangen Schließung des Unterhauses vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens Ende Oktober eine unzulässige Einschränkung des Parlaments.



Noch heute stimmt das Unterhaus über ein Gesetz ab, mit dem der EU-Austritt ohne Abkommen abgewendet werden soll. Der Entwurf sieht vor, dass der Brexit notfalls um drei Monate verschoben wird. Eine Mehrheit im Parlament hatte die Abstimmung darüber gestern Abend gegen den Willen von Premierminister Johnson durchgesetzt. Auch 21 Abgeordnete der Regierungspartei votierten dafür. Sollte das Parlament der Vorlage zustimmen, will Premierminister Johnson Neuwahlen beantragen. Der britische Politikwissenschaftler Glees sprach von einer Niederlage für Johnson. Glees sagte im Deutschlandfunk, Oppositionsfüher Corbyn könnte nun die Modalitäten für eine mögliche Neuwahl festlegen.



Detaillierte, aktuelle Informationen zu den Entwicklungen in Großbritannien finden Sie auch in unserem Liveblog.