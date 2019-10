Großbritannien hat der EU Entwürfe für eine Brexit-Vereinbarung vorgelegt.

Das teilte der britische Brexit-Minister Barclay mit. London sei willens, eine Scheidungsvereinbarung mit der EU zu treffen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass ein Abkommen noch vor dem 31. Oktober ratifiziert werden könne. EU-Kreise äußerten sich in Brüssel wesentlich skeptischer. Auch der irische Premierminister Varadkar betonte, es gebe noch viele ungelöste Fragen.



Unter großem Zeitdruck suchen London und Brüssel einen Kompromiss, damit Großbritannien in zwei Wochen geregelt aus der Europäischen Union austreten kann. Bis heute Nachmittag soll eigentlich ein Vertragsentwurf stehen, damit die EU-Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel in dieser Woche darüber abstimmen können. Ohne Einigung müsste der britische Premierminister Johnson am Wochenende eine Fristverlängerung beantragen, was er jedoch nicht will.