Brexit-Gespräche Ein Deal um jeden Preis Ein Kommentar von Burkhard Birke

Die Zeit drängt für Premier Boris Johnson - es bleiben weniger als vier Wochen bevor die Übergangsfrist endet und der Brexit tatsächlich vollzogen wird (picture alliance / Photoshot)

Das Vereinigte Königreich und die EU brauchen einen Deal um jeden Preis. Anderslautende Erklärungen aus London, Berlin, Paris und Brüssel sind integraler Bestandteil des Verhandlungspokers. Sie dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich vor allem angesichts der katastrophalen ökonomischen Folgen der Coronakrise keine Seite leisten kann, ein Freihandelsabkommen platzen zu lassen.

Es geht um ein Handelsvolumen von jährlich weit über 600 Milliarden Euro. Die Briten müssten mit bis zu 57 Milliarden Euro Einkommensverlust, die Mitglieder der Europäischen Union mit geschätzten 40 Milliarden rechnen. Anders ausgedrückt: Ohne Handelsabkommen würde sich das Wirtschaftswachstum um bis zu einem Prozent und mehr im Vereinigten Königreich und einigen Regionen Europas verlangsamen.

Ohne Freihandelsabkommen würden nämlich die Regeln der Welthandelsorganisation greifen. Das hieße: Mehr als 50 Prozent Zoll auf Lammfleisch aus Schottland, zehn Prozent auf Autos und Zubehör, teurere EU-Lebensmittel in Großbritannien, unterbrochene Lieferketten und Chaos an den Grenzen mit kilometerlangen Staus von London nach Dover und vor Calais auf der anderen Seite des Ärmelkanals.

Immens hohe Kosten - aber nicht für alle

Kurzum: Die Kosten eines Scheiterns sind immens, natürlich nicht für alle – und genau darin liegt die Crux. Genau deshalb pokert vor allem Frankreichs Präsident Macron hoch, droht mit einem Veto. Anders als die Deutschen hat Frankreich nur einen geringen Handelsbilanzüberschuss mit dem Vereinigten Königreich. Paris könnte aber andererseits profitieren, wenn das Finanz- und Dienstleistungszentrum London abgekoppelt würde. Schließlich wollen die in London ansässigen Dienstleister und Banken weiter Geschäfte im europäischen Binnenmarkt machen. Paris ist als Standort attraktiver als Amsterdam, Dublin oder Frankfurt.

Der Exodus aus der Londoner City hat längst begonnen. Er würde sich verstärken. Kann das Premierminister Boris Johnson wollen? Kann andererseits Emmanuel Macron, Frankreichs Präsident, allen Ernstes wegen ein paar vorgeschobener Fische ein Freihandelsabkommen mit den Briten scheitern lassen?

Fischfang, fairer Wettbewerb und die Streitschlichtung bleiben die strittigen Punkte, die letzten drei Prozent der Regelungen, über die man sich verständigen muss.

Es geht um volle Souveränität

Der Fisch trägt dabei vor allem Symbolcharakter. Fang und Verarbeitung von Fisch trägt nicht einmal mit 0,12 Prozent zum britischen Sozialprodukt bei, beschäftigt etwa 12.000 Personen. So darf man aber nicht argumentieren: Denn den Anhängern des Brexits in Großbritannien geht es um eines: Sie wollen ihre volle Souveränität zurück. Nicht von ungefähr wurde die frühe Zulassung des Coronaimpfstoffes vor der EU so bejubelt – obwohl jedes EU Mitglied auch diesen Weg unter Hinweis auf nationale Notstände hätte einschlagen können.

Zur Souveränität gehört auch der alleinige Zugriff auf nationale Ressourcen – und jetzt kommt der Fisch ins Spiel.

Ist es fair, dass britische Fischer nicht einmal zwei Fünftel der Fische in ihren Gewässern fangen dürfen?

Die EU sollte sich da flexibel zeigen. Auch die britische Forderung nach einer neutralen Streitschlichtung ist nachvollziehbar. Gerade für die Hardliner auf der Insel war doch der Europäische Gerichtshof stets ein rotes Tuch. Andererseits hat die EU sämtliches Recht, auf fairem Wettbewerb zu bestehen.

Johnson unter Druck

Denn ein Großbritannien mit Sozial- und Umweltdumping sowie unkontrollierter Staatsförderung für Firmen würde in der Tat den Wettbewerb verzerren. An diesem Punkt muss Premier Boris Johnson Zugeständnisse machen – und er wird sie machen. Schließlich hat er, der große Macher, versprochen, es gäbe ein Handelsabkommen am Ende. Und im Wahlkampf hatte er auch versprochen, es gäbe keine Kontrollen zwischen Nordirland und Großbritannien. Der einzige legitime Weg, das zu erreichen ist ein Deal mit der EU.

Den braucht er auch, will er ein Freihandelsabkommen mit den USA. Denn der gewählte US Präsident Joe Biden hat klargemacht: Die Regierung Johnson darf sich nicht über den Brexitvertrag hinwegsetzen und den irischen Friedensprozess durch eine neue harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland gefährden. Genau diese Grenze würde aber bei einem vertragslosen Zustand, bei einem no deal durch das britische Binnenmarktgesetz entstehen. Dieses wird am Montag abschließend vom Unterhaus debattiert und dort sollen die umstrittenen Regeln zur möglichen Aufhebung der Kontrollen in der irischen See zwischen Nordirland und Großbritannien wieder reingeschrieben werden, nachdem das House of Lords sie als internationalen Vertragsbruch gestrichen hat.

Die Zeit drängt also: Ohnehin bleiben weniger als vier Wochen bevor die Übergangsfrist endet und der Brexit tatsächlich vollzogen wird: Hoffentlich mit bis dahin ratifiziertem Abkommen. Denn einigt man sich nicht jetzt, wird es wohl so schnell keine neue Chance für eine weitreichende Verständigung geben.