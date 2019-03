Die Europäische Union unterbreitet Großbritannien in den festgefahrenen Austrittsverhandlungen erneut einen Vorschlag.

Chefunterhändler Barnier teilte auf Twitter mit, die EU wolle das Vereinigte Königreich nicht gegen seinen Willen in eine Zollunion zwingen und daher die Möglichkeit geben, eine solche einseitig zu verlassen. Die anderen Elemente der Auffanglösung müssten aber bestehen bleiben, um eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland zu verhindern. Dies würde nach bisheriger Lesart auf einen Verbleib Nordirlands im Binnenmarkt und damit Kontrollen zum restlichen Land in der irischen See hinauslaufen. In London wies Brexit-Minister Barclay den Vorstoß umgehend zurück. Es bleibe keine Zeit zum Austausch bekannter Positionen, nötig sei vielmehr eine für beide Seiten ausgewogene Lösung.



Am kommenden Dienstag stimmt das britische Unterhaus erneut über den Vertrag ab, der in einem ersten Votum noch deutlich abgelehnt wurde. Ohne Abkommen droht ein harter Brexit.