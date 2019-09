Der Brexit-Unterhändler der Europäischen Union, Barnier, hat Großbritannien aufgefordert, neue Vorschläge zu machen, wie der Austritt geregelt werden soll.

Man sei immer noch dazu bereit, sich mit neuen rechtlichen und technischen Ideen auseinanderzusetzen, erklärte Barnier in Brüssel. Auf solche Vorschläge warte die EU nach wie vor. Demgegenüber hatte der britische Brexit-Beauftragte Gove gestern von großen Fortschritten in den Verhandlungen gesprochen. Vor einer Woche hatte die EU-Kommission schriftliche Änderungswünsche am Brexit-Vertrag aus London entgegengenommen.



Der britische Premierminister Johnson will den Ausstieg seines Landes aus der EU zum 31. Oktober notfalls auch ohne Abkommen durchsetzen.