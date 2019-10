Die Gespräche zwischen der Europäischen Union und Großbritannien über einen möglichen neuen Austrittsvertrag gestalten sich weiter zäh.

EU-Unterhändler Barnier sagte, es sei nun höchste Zeit, gute Absichten in einen rechtskräftigen Text zu gießen. Nach Angaben von Diplomaten hält Barnier es für unumgänglich, dass ein Durchbruch der Gespräche noch heute Abend erreicht wird, damit die EU-Staats- und Regierungschefs in dieser Woche darüber abstimmen können. Nur so könne ein ungeregelter Brexit zum 31. Oktober verhindert werden. Bundeskanzlerin Merkel bekräftigte, man werde bis zur letzten Minute an einem geregelten Austritt arbeiten. Dies gestalte sich aber vor allem wegen der offenen Fragen zur irischen Grenze als sehr kompliziert.



Unterdessen kündigte Schottlands Regierungschefin Sturgeon für nächstes Jahr ein Unabhängigkeitsreferendum an. Sturgeon lehnt den Austritt Großbritanniens aus der EU ab und will erreichen, dass Schottland der Staatengemeinschaft als eigene Nation wieder beitritt.