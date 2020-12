Der britische Premierminister Johnson hat vor seinem heutigen Treffen mit EU-Kommisionspräsidentin von der Leyen die Hoffnung geäußert, doch noch zu einem Handelsvertrag zwischen beiden Seiten zu gelangen.

Ein gutes Abkommen sei noch immer möglich, sagte der Tory-Politiker im Parlament in London. Allerdings stelle die EU derzeit Forderungen, die kein britischer Regierungschef je unterschreiben könne, fügte Johnson hinzu. So solle Großbritannien nach dem Willen der Gegenseite das einzige Land der Welt ohne Souveränität über seine Fischereigebiete sein.



Der Streit um die Fischereirechte ist eine der bislang ungelösten Fragen in den Verhandlungen über die Beziehungen nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU zum Jahresende. Es drohen von Januar an Zölle und andere Handelshürden. Eine Einigung konnten beide Seiten gestern in der Nordirland-Frage erzielen. Nach Ende der Brexit-Übergangsphase zum Jahreswechsel wird Nordirland weiterhin den Regeln der europäischen Zollunion und des EU-Binnenmarkts folgen.

