Die Gespräche zwischen der Europäischen Union und Großbritannien über einen möglichen geänderten Austrittsvertrag werden heute in Brüssel fortgesetzt.

Die Verhandlungen waren spät in der Nacht unterbrochen worden. Die britische Seite betonte heute früh, man habe Fortschritte erzielt. Der französische Wirtschaftsminister Le Maire sagte, es gebe einen Hoffnungsschimmer, eine Einigung vor dem 31. Oktober zu erzielen. Die rote Linie bleibe aber der Schutz des europäischen Binnenmarktes.



Bis heute Nachmittag soll ein Vertragsentwurf stehen, damit die EU-Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel in dieser Woche darüber abstimmen können. Ohne Einigung müsste der britische Premierminister Johnson am Wochenende eine Fristverlängerung beantragen, was er jedoch nicht will.