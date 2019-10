Bei den Gesprächen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien über einen möglichen geänderten Austrittsvertrag zeichnet sich keine Einigung ab.

Wie mehrere Nachrichtenagenturen melden, wurden die Verhandlungen spät in der Nacht unterbrochen. Sie sollen im Laufe des Tages fortgesetzt werden. Beide Seiten suchen unter großem Zeitdruck einen Kompromiss, um den EU-Austritt Großbritanniens am 31. Oktober geregelt zu vollziehen. Bis heute Nachmittag soll ein Vertragsentwurf stehen, damit die EU-Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel in dieser Woche darüber abstimmen können. Ohne Einigung müsste der britische Premierminister Johnson am Wochenende eine Fristverlängerung beantragt, was er jedoch nicht will.



Unterdessen kündigte Schottlands Regierungschefin Sturgeon für nächstes Jahr ein Unabhängigkeitsreferendum an. Sturgeon lehnt den Austritt Großbritanniens aus der EU ab und will erreichen, dass Schottland der Staatengemeinschaft als eigene Nation wieder beitritt.