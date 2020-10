Die Europäische Union und Großbritannien wollen weiter über ein Brexit-Abkommen verhandeln.

Nach Anagen der EU wird Verhandlungsführer Barnier in London erwartet. Bis Mittwoch soll dort dann ein Kompromiss ausgelotet werden. Im Anschluss werden die Gespräche in Brüssel fortgesetzt. Ein Sprecher von Premierminister Johnson betonte, es sei nur noch sehr wenig Zeit vorhanden, um die weit auseinanderliegenden Positionen zu überbrücken.



Die britische Regierung hatte in den vergangenen Wochen immer wieder damit gedroht, die Gespräche abzubrechen. In diesem Jahr endet die Übergangsphase, in der Großbritannien noch freien Zugang zum EU-Binnenmarkt hat und Exporte aus der EU nach Großbritannien keinen Beschränkungen unterliegen.

