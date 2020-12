Die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über die künftigen Handelsbeziehungen sollen offenbar morgen fortgesetzt werden.

Dies berichten übereinstimmend die Nachrichtenagenturen dpa und Reuters unter Berufung auf britische Regierungskreise. Demnach gestalten sich die Gespräche allerdings weiterhin schwierig.



Das Europäische Parlament hatte eigentlich eine Entscheidung bis heute abend verlangt und argumentiert, nur dann könne ein möglicher Handelsvertrag noch rechtzeitig vor dem endgültigen EU-Austritt Großbritanniens am 31. Januar ratifiziert werden. Die Regierung in London hatte dieses Ultimatum aber zurückgewiesen.



Ein Hauptstreitpunkt in den Verhandlungen sind die Fischereirechte. Ohne ein Abkommen drohen zum nächsten Jahr Zölle und Handelshemmnisse.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.