In Brüssel haben die Staats- und Regierungschefs der EU ihre Beratungen über den Brexit beendet. Wie aus EU-Kreisen verlautete, forderten die Politiker den Chef-Unterhändler Barnier auf, die Anstrengungen fortzusetzen, eine Vereinbarung mit London zu erzielen. Da es bisher aber "keine ausreichenden Fortschritte" gebe, sei ein Sondergipfel im November bisher nicht geplant.

Man sei aber zur Einberufung eines weiteren Treffens bereit, sollte Barnier von entscheidenden Fortschritten berichten, hieß es weiter. Der niederländische Ministerpräsident Rutte erklärte am späten Abend, man habe die EU-Kommission auch gebeten, sich intensiver mit dem Szenario eines EU-Austritts Großbritanniens ohne Vertrag zu beschäftigen. Man erwarte nicht, dass es so weit komme, aber man müsse vorbereitet sein.



Zum Auftakt des Gipfels hatte die britische Premierministerin May den 27 EU-Ländern den Verhandlungsstand aus Londoner Sicht dargelegt. Nach Angaben von EU-Parlamentspräsident Tajani machte sie dabei aber keine neuen Angebote. Danach berieten die Gipfelteilnehmer ohne May weiter.



Heute setzten die Staats- und Regierungschef ihr Treffen mit Beratungen zur Flüchtlingsfrage und zur Cybersicherheit fort. Zudem stehen Gespräche über die Reform der Eurozone auf der Tagesordnung.