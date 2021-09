Nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU kehrt das Land wieder zu alten Maßeinheiten wie Pfund und Unze zurück.

Das kündigte die Regierung von Premierminister Johnson an. Nach den Regeln der EU waren diese Waren-Bezeichnungen nur erlaubt, wenn zugleich das Gewicht in Kilogramm angegeben war. Wie die "Times" berichtet, ist ebenfalls wieder erlaubt, auf Pint-Gläsern die königliche Krone zu drucken. Als "Crown Stamp" zeigte das Symbol jahrhundertelang das korrekte Eichmaß der Gefäße an. 2007 war die Krone durch das einheitliche CE-Zeichen ersetzt worden.



Die Rückkehr zu den alten Bezeichnungen und Symbolen gilt als demonstrativer Schritt, um sich von der EU weiter abzugrenzen. Johnson hatte erklärt, mit dem Brexit erhalte Großbritannien seine Souveränität zurück. Kritiker betonen jedoch, dass die Rückkehr zu den alten Maßeinheiten für große Verwirrung sorgen dürfte.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.