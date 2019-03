Die britische Regierung hat sich mit der EU im Streit über den Brexit-Vertrag geeinigt. Demnach wird es zusätzlich zum bereits vereinbarten Abkommen eine rechtlich verbindliche Erweiterung geben.

Darin verpflichten sich beide Seiten unter anderem darauf, bis Ende 2020 Ersatzlösungen für den sogenannten Backstop auszuarbeiten. Dabei geht es um die besonders umstrittene künftige Grenzregelung zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland.



EU-Kommissionspräsident Juncker appellierte an das britische Parlament, dem Austrittsvertrag nun zuzustimmen. Es werde keine dritte Chance geben, sagte Juncker in Straßburg nach den Beratungen mit Premierministerin May. Das Unterhaus soll heute erneut über den Brexit-Vertrag abstimmen. Juncker betonte, er gehe davon aus, dass das Austrittsabkommen noch rechtzeitig vor dem Brexit-Datum 29. März ratifiziert werden könne. Ähnlich äußerte sich May. Man habe die Wünsche des britischen Parlaments nun erfüllt, sagte sie.



Der britische Oppositionsführer Corbyn rief indes dazu auf, gegen den Austrittsvertrag zu stimmen. Die neuen Vereinbarungen seien unzureichend, erklärte er.