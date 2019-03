Die britische Regierung hat rechtlich verbindliche Änderungen am EU-Austrittsabkommen mit der EU erzielt. Das teilte Vize-Premierminister Lidington mit.

Lidington sagte vor dem Unterhaus in London, Regierungschefin May habe sich bei ihren Gesprächen mit EU-Vertretern in Straßburg auf Änderungen geeinigt, die das Austrittsabkommen sowie die politische Erklärung stärkten und verbesserten. May will noch am Abend mit EU-Kommissionspräsident Juncker vor die Presse treten.