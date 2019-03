Die britische Regierung hat nach eigenen Angaben rechtlich verbindliche Änderungen am Austrittsabkommen mit der EU erzielt.

Vize-Premierminister Lidington sagte vor dem Unterhaus in London, Regierungschefin May habe sich bei ihren Gesprächen mit EU-Vertretern in Straßburg auf Änderungen geeinigt, die das Austrittsabkommen sowie die politische Erklärung stärkten und verbesserten.



Demnach geht es um die Grenzregelung zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland. So bekomme Großbritannien die Zusage, nicht auf unbestimmte Zeit an die sogenannte Backstop-Klausel gebunden zu sein, die eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland verhindern soll. Der Streit um die Backstop-Regelung galt als Hauptgrund für die Ablehnung des Brexit-Vertrags im britischen Parlament im Januar.



May will in Kürze mit EU-Kommissionspräsident Juncker vor die Presse treten.