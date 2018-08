Die britische Regierung hat Pläne für den Fall eines Scheiterns der Brexit-Gespräche vorgelegt.

Demnach will sich Großbritannien in vielen Bereichen weiterhin an EU-Regeln orientieren, um Engpässe und Chaos zu vermeiden. Unter anderem geht es um die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten sowie um die Rechte von Arbeitnehmern. Brexit-Minister Raab sagte in London, es gehe darum, so viel Kontinuität wie möglich zu gewährleisten. Erst zu Beginn der Woche hatten Krankenhausträger vor Engpässen in der Arzneimittelversorgung gewarnt, sollte es zu einem ungeordneten EU-Austritt kommen. Großbritannien scheidet Ende März 2019 aus der Europäischen Union aus. Die Verhandlungen in Brüssel kommen in wichtigen Punkten nicht voran.