Die britische Regierung hat Pläne für den Fall vorgelegt, dass die Gespräche über den Austritt des Landes aus der Europäischen Union scheitern.

Wie Brexit-Minister Raab in London mitteilte, will sich das Land in vielen Bereichen weiter an EU-Regeln und -Standards halten, um Chaos und Versorgungsengpässe zu vermeiden. Es gehe darum, so viel Kontinuität wie möglich zu gewährleisten.



Großbritannien scheidet Ende März nächsten Jahres aus der EU aus. Bisher steht aber nicht fest, wie die Zusammenarbeit mit Brüssel danach aussehen soll.