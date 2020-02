Die britische Regierung will sich künftig nicht mehr an EU-Wettbewerbsregeln halten.

Der britische Chefunterhändler für Handelsfragen, Frost, sagte in Brüssel, wenn die Übergangsphase nach dem Austritt aus der Europäischen Union abgelaufen sei, wolle die Regierung in London ihre Gesetze nach eigenem Ermessen erlassen können. Großbritannien sei aus der EU ausgetreten, damit diese sich nicht mehr in Regeln einmische, betonte Frost. Mehrere EU-Mitglieder hatten als Voraussetzung für einen privilegierten Zugang Großbritanniens zum EU-Markt gefordert, dass sich die Regierung an die Wettbewerbsregeln halten müsse.