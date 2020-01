Mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Votum in Großbritannien wird das Königreich heute zu Mitternacht die Europäische Union verlassen. Das Land war mehr als 47 Jahre lang Mitglied in der Staatengemeinschaft und ihren Vorgängerorganisationen.

Diese Ära geht nun zu Ende. In einer Übergangsphase bis zum Ende des Jahres verhandeln London und Brüssel noch über die politischen Beziehungen. Premierminister Johnson wird am Abend eine Rede halten, die im Fernsehen übertragen wird.



Gestern hatten die 27 verbleibenden EU-Staaten dem Austrittsabkommen mit Großbritannien zugestimmt.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Ratspräsident Michel und der Präsident des Europäischen Parlaments, Sassoli, bekräftigten, dass Großbritannien nach dem Austritt keinen uneingeschränkten Zugang zum europäischen Binnenmarkt mehr haben könne. Keine Entscheidung sei folgenlos, schrieben sie in einem gemeinsamen Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Zugleich äußerten sie sich opitmistisch, neue Wege der Zusammenarbeit zu finden.