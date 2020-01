Großbritannien wird heute um Mitternacht die Europäische Union verlassen. Das Land war mehr als 47 Jahre lang Mitglied der Staatengemeinschaft und ihrer Vorgängerorganisationen. Vor dreieinhalb Jahren hatte eine Mehrheit bei einem Referendum für den Brexit gestimmt.

Premierminister Johnson, der jahrelang für den EU-Austritt gekämpft hatte, will sich am Abend in einer Fernsehansprache an seine Mitbürger wenden. In dem vorab verbreiteten Redemanuskript heißt es, nun sei es Aufgabe der Regierung, das Land zu vereinen und nach vorne zu bringen. Der Brexit sei die Chance für eine wahre Erneuerung des Vereinigten Königreichs. Die schottische Regierungschefin Sturgeon bekräftigte hingegen ihre Forderung nach einem weiteren Referendum, um nun die Unabhängigkeit von Großbritannien zu erreichen.

Verhandlungen über künftige Beziehungen

In einer Übergangsphase bis zum Ende des Jahres werden London und Brüssel nun über die künftigen Beziehungen beraten. Die Londoner "Times" berichtet, der Premierminister wolle sich auf ein Handelsabkommen einlassen, wie es EU-Chefunterhändler Barnier vorgeschlagen habe. Es basiere auf dem Vorbild der Beziehungen zwischen der EU und Kanada und erlaube einen nahezu zollfreien Warenhandel, umfasse aber auch Grenzkontrollen.



Gestern hatten die 27 verbleibenden EU-Staaten dem Austrittsabkommen mit Großbritannien zugestimmt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Ratspräsident Michel und der Präsident des Europäischen Parlaments, Sassoli, bekräftigten, dass Großbritannien nach dem Austritt keinen uneingeschränkten Zugang zum europäischen Binnenmarkt mehr haben könne. Keine Entscheidung sei folgenlos, schrieben sie in einem gemeinsamen Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Zugleich äußerten sie sich optimistisch, neue Wege der Zusammenarbeit zu finden.