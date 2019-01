Großbritannien hat ein Programm zur Registrierung von EU-Bürgern nach dem Brexit vorgestellt.

Demzufolge müssen sie für 65 Pfund (umgerechnet etwa 74 Euro) eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Berechtigungen für Kinder sollen die Hälfte kosten. Die Staatsministerin für Einwanderung, Nokes, sagte in London, das Programm werde ohne großen Bürokratieaufwand Aufenthaltstitel für EU-Ausländer gewährleisten. Die britische Premierministerin May will dem Parlament am Nachmittag neue Vorstellungen zum Austritt aus der EU vorlegen. Ihr Ziel ist es, den mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag trotz der deutlichen Abstimmungsniederlage doch noch durchs Parlament zu bringen. Umstritten ist vor allem die geplante Lösung für die Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und der Republik Irland.