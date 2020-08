Die EU und Großbritannien nehmen die Verhandlungen über ihre Beziehungen nach der Brexit-Übergangsphase wieder auf.

Mehreren Arbeitsgruppen sprechen bis Donnerstag über Fragen wie Wettbewerbsbedingungen, Fischereirechte oder den Umgang mit Staatshilfen.



Großbritannien war am 31. Januar aus der EU ausgetreten. In der Übergangsphase bis Jahresende bleibt das Land noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Eine Vereinbarung müsste wegen der nötigen Ratifizierung bis spätestens Oktober stehen. Gelingt dies nicht, sind ab 2021 nur noch Handelsbeziehungen wie mit Drittländern möglich. In der Folge könnte der Warenaustausch massiv einbrechen.