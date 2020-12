Das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien kann zum Jahreswechsel vorläufig in Kraft treten.

Wie ein Sprecher der deutschen EU-Ratspräsidentschaft mitteilte, stimmten die Botschafter der 27 europäischen Mitgliedsstaaten der Vereinbarung zu. Die Bundesregierung in Berlin bezeichnete den Vertrag als "gutes Ergebnis". Auch Frankreich zeigte sich zufrieden. Man werde jedoch vom ersten Tag an sehr wachsam sein, dass das Abkommen korrekt umgesetzt werde, hieß es von Seiten der Regierung in Paris. Der britische Premierminister Johnson bezeichnete den Vertrag als einen neuen Ausgangspunkt für die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien.



Auf das Abkommen hatten sich beide Seiten am 24. Dezember verständigt. Für einen regulären Ratifizierungsprozess auch unter Einbeziehung des EU-Parlaments reicht die Zeit bis zum Jahresende nicht mehr aus.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.