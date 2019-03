Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Weber, hat das Agieren der britischen Politik im Streit um den Brexit hart kritisiert.

Es sei tragisch zu sehen, wie Parteipolitik in dieser Schicksalsstunde über die Zukunft eines Landes bestimme, sagte Weber der Zeitung "Welt am Sonntag". Premierministerin May müsse ihren Zickzack-Kurs beenden, und die britischen Politiker - vor allem Labour-Chef Corbyn - sollten ihre Karriere und Parteierwägungen endlich hintanstellen.



Weber sprach sich dafür aus, den britischen EU-Austritt nicht zu verschieben, sondern wie geplant am 29. März zu vollziehen. Der CSU-Politiker ist Spitzenkandidat der EVP für die Europawahl und damit auch ein Anwärter für die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Juncker.



May will am Dienstag im Parlament in London erneut über den Austrittsvertrag mit der EU abstimmen lassen. Für den Fall einer Ablehnung will sie einen Tag später über einen Austritt ohne Abkommen abstimmen lassen. Wird auch dies abgelehnt, soll in einer dritten Abstimmung über einen Antrag zur Verschiebung des Brexit entschieden werden.