Der britische Historiker Ian Kershaw hält die Spaltung in der britischen Bevölkerung für größer als in anderen europäischen Ländern. Brüssel sei häufig zum Sündenbock gemacht worden, dabei habe die die Verantwortung für Missstände eher bei der britischen Regierung gelegen.

"Man kann den Populismus zwar in fast allen Ländern beobachten", sagte Kershaw im Deutschlandfunk. "Aber diese Spaltung wie in Grobritannien existiert nirgends sonst." Er sprich von gesellschaftlichen und politischen Spannungen, die das ganze Land durchzögen und sich spezifisch um die Frage Europa drehten. Diese Spaltung sei in anderen Ländern nicht so präsent.



Kershaw erklärte, der Weg zum Brexit sei "kurz gewesen" sei. Bis 2011 oder 2012 seien Europa und die EU nur ein nebensächliches politisches Thema in Großbritannien gewesen. Erst die Sparpolitik im Land und die dann mit Blick über den Ärmelkanal zu beobachtenden Probleme mit der Krise der Eurozone und der Migrationsfrage hätten das Thema zu einem werden lassen. Deshalb habe der damalige Premierminister David Cemeron sein Versprechen zu einem Referendum einhalten müssen.



Die Briten seien aber schon 1973 beim Eintritt in den Europäischen Wirtschaftsraum nicht Feuer und Flamme für Europa gewesen, sondern hätten eher über die wirtschaftlichen Vorteile der Mitgliedschaft im Blick gehabt, sagte Kershaw. Und als die Maastrichter Verträge in den 90ern eine politische Union forciert haben, sei Europa für die Konservativen zu einem Dorn im Auge geworden. Sündenböcke seien in der britischen Öffentlichkeit - angefeuert von Boulevardzeitungen - seitdem häufig in Brüssel gesucht worden, obwohl die Verantwortung für soziale oder wirtschaftliche Missstände eher in London zu suchen gewesen wäre, so Kershaw.



Kershaw warb dafür, dass Deutschland auf die Reformvorschläge für die EU von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eingehen solle. Die EU sei reformbedürftig, die Eurozone ganz besonders. Wenn die Eurozone bei einer neuen Wirtschaftskrise in Gefahr gerate, sei die Existenz der EU gefährdet.