Die britische Liberaldemokratin Hobhouse hofft, dass sich das Unterhaus in London heute auf einen gemeinsamen Kurs beim Brexit verständigt.

Es sei wichtig, dass sich das Parlament auf eine Lösung einige, sagte Hobhouse im Deutschlandfunk (Audio-Link). Dies sei aktuell das größte Problem. Sie betonte, für einen Antrag, der einen harten Brexit ausschließe, sei eine Zustimmung vieler Abgeordneter erkennbar. Die Möglichkeit eines ungeordneten Austritts aus der EU müsse vom Tisch. Sie unterstütze zudem das Vorhaben, den Brexit zu verschieben.



Der britische Politikwissenschaftler Glees erklärte, es sei möglich, dass es eine Mehrheit gegen einen harten Brexit gebe. Das wäre ein Gewinn, sagte er im Deutschlandfunk (Audio-Link). Damit sei das Problem aber nicht gelöst. Großbritannien sei in einer sehr großen Krise.



Das britische Unterhaus will heute Abend darüber abstimmen, wie es in der Brexit-Frage weitergehen soll. Die Abgeordneten haben mehrere Anträge vorgelegt, um sich mehr Einfluss zu sichern. Ein Vorstoß der oppositionellen Labour-Partei sieht vor, dass die Regierung eine Verschiebung des Brexit beantragt, wenn bis Ende Februar kein Abkommen ratifiziert ist. Andere Anträge fordern eine Streichung oder Befristung der umstrittenen Backstop-Regelung, mit der eine offene Grenze zwischen Irland und Nordirland garantiert werden soll.