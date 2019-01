Wenige Tage vor der Abstimmung über das EU-Austrittsabkommen haben die Abgeordneten im britischen Parlament den Druck auf Premierministerin May erhöht.

Zum Auftakt der fünftägigen Debatte entschieden die Parlamentarier mit 308 zu 297 Stimmen, dass die Regierung innerhalb von drei Sitzungstagen ihre Pläne für das weitere Vorgehen vorlegen muss, sollte der Brexit-Vertrag am kommenden Dienstag abgelehnt werden.



Es gilt als unwahrscheinlich, dass er eine Mehrheit findet. Großbritannien scheidet am 29. März 2019 aus der EU aus. May erklärte, sie wolle an dem Termin festhalten. Bei einem Brexit ohne Abkommen mit Brüssel drohen dem Land erhebliche Folgen für die Wirtschaft und viele weitere Lebensbereiche.