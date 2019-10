Der irische Ministerpräsident Varadkar hält eine Vereinbarung zum Brexit noch vor Ende Oktober für möglich.

Er habe ein sehr gutes und sehr vielversprechendes Treffen mit dem britischen Premierminister Johnson gehabt, sagte Varadkar gestern Abend. Er sehe einen Weg für eine Brexit-Lösung in den kommenden Wochen. Allerdings müssten noch etliche Fragen geklärt werden, darunter die der Zölle. Auch eine harte Grenze zwischen der Republik Irland und der britischen Provinz Nordirland dürfe es nicht geben.



Heute empfängt der EU-Verhandlungsführer Barnier in Brüssel den britischen Brexit-Minister Barclay zu weiteren Gesprächen. Für den 17. und 18. Oktober ist in der belgischen Hauptstadt dann ein EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs geplant.