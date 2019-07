Ein Brexit ohne Abkommen könnte nach Einschätzung des irischen Premierministers Varadkar womöglich die Chance einer Wiedervereinigung Irlands und Nordirlands eröffnen.

Im Fall eines EU-Austritts Großbritanniens werde in Nordirland die Zahl der Menschen steigen, die die Zugehörigkeit zu dem Vereinigten Königreich in Frage stellten, sagte Varadkar nach Angaben irischer Medien. Er glaube, dass viele dann einen Zusammenschluss mit Irland wünschten. Varadkar betonte zudem, es dürfe kein Abkommen ohne eine Grenzregelung für Nordirland geben.



Der neue britische Premierminister Johnson will die als Backstop bezeichnete Regelung dagegen streichen und verlangt Neuverhandlungen des geplanten Abkommens. Notfalls werde sein Land am 31. Oktober ohne Vertrag aus der EU ausscheiden, sagte er. Die Europäische Union wies die Forderungen zurück.