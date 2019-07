Der neue britische Premierminister Johnson hat in seiner ersten Rede im Parlament den Beginn eines goldenen Zeitalters versprochen. Die Europäische Union forderte er auf, ihre Haltung zum Brexit zu "überdenken".

Er wolle das Vereinigte Königreich zum großartigsten Land der Erde machen, sagte Johnson. Seine Regierung werde sich mit aller Kraft dem Austritt aus der EU widmen. In Hinblick auf den Brexit besteht der Premierminister auf Nachverhandlungen. Falls es keine Änderungen gebe, müsse Großbritannien die Europäische Union am 31. Oktober ohne einen Vertrag verlassen. Dafür sei das Land besser vorbereitet, als Viele glaubten. Er hoffe, die EU sei ebenso gut darauf eingestellt.



Oppositionschef Corbyn erwiderte, die Labour-Partei werde sich gegen jede Vereinbarung wenden, die Arbeitnehmerrechte bedrohe. Sollte Premierminister Johnson ein zweites Referendum anstreben, würde Labour für den Verbleib in der EU werben. Brüssel lehnt Nachverhandlungen ab.



Zuvor war das neue britische Kabinett zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Johnson hat mehr als die Hälfte der Ministerposten neu besetzt. Alle Schlüsselpositionen gingen an starke Befürworter des EU-Austritts.