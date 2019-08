Der britische Premierminister Johnson sieht noch immer Chancen für einen geregelten Brexit.

Bei seinem Antrittsbesuch in Berlin zitierte er auf Deutsch den Satz "Wir schaffen das", den Bundeskanzlerin Merkel in der Flüchtlingskrise 2015 verwendet hatte. Johnson bekräftigte, dass er das bisherige Austrittsabkommen mit der EU ablehnt und die von der EU verlangte Garantieklausel für eine offene Grenze in Irland gestrichen werden müsse. Merkel zeigte sich ihrerseits offen für Lösungsvorschläge.



Der britische Premier reist heute weiter nach Paris. Dort will er mit dem französischen Präsidenten Macron über seine Brexit-Vorstellungen sprechen.