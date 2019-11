Der britische Premierminister Johnson hat bedauert, dass er sein Land entgegen seiner Versprechen nicht am 31. Oktober aus der Europäischen Union geführt hat.

Er sei sehr enttäuscht, sagte er dem Fernsehsender Sky. Zugleich gab Johnson dem Parlament die Schuld an der Verzögerung. Die Abgeordneten hätten genug Zeit gehabt, über das neu verhandelte Abkommen mit der EU abzustimmen, aber diese Möglichkeit nicht genutzt.



Der Vorsitzende der konservativen Partei hatte wiederholt versprochen, dass Großbritannien die EU am 31. Oktober verlassen werde. Nun soll der Brexit spätestens am 31. Januar des kommenden Jahres erfolgen. Am 12. Dezember wählen die Briten zunächst ein neues Parlament.