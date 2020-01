Der britische Premierminister Johnson hat ein Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen positiv bewertet.

Sein Büro erklärte nach den Beratungen, Johnson habe deutlich gemacht, dass die Verhandlungen über das künftige Verhältnis Großbritanniens zur EU nicht über den 31. Dezember hinaus verlängert würden. Inhaltlich habe der Premier betont, dass es keine Angleichung an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs geben werde. Auch werde man die Kontrolle über das Einwanderungssystem und die eigenen Fischereigewässer behalten. - Großbritannien will am 31. Januar aus der EU austreten. Bis zum Jahresende bleibt für Bürger und Unternehmen alles beim Alten.



Von der Leyen machte in London deutlich, dass sie es für im Grunde unmöglich hält, bis zum Jahresende alle Fragen von Handel, Zollfreiheit, Reisen, Sicherheit, Datenschutz und Klimaschutz sowie weitere Themen abschließend zu regeln. Großbritannien müsse deshalb kompromissbereit sein.