Großbritanniens Premierminister Johnson hat den EU-Austritt seines Landes als Moment der Erneuerung bezeichnet.

Seine Aufgabe sei es nun, das Land zu vereinen und voran zu bringen, erklärte Johnson vor einem Treffen mit seinem Kabinett im nordenglischen Sunderland. Oppositionsführer Corbyn forderte die Regierung auf, mit anderen Staaten stärker in der Handels- und Klimapolitik zu kooperieren.



Der britische Botschafter in Deutschland, Wood, zeigte sich zuversichtlich, dass die EU und Großbritannien bis Ende des Jahres ein Handelsabkommen abschließen. Man werde als Drittstaat mit der EU auf Augenhöhe verhandeln und die hohen Standards bei Verbraucher - und Arbeitnehmerrechten behalten, sagte Wood im Deutschlandfunk.



Spitzenvertreter der EU boten Großbritannien erneut eine enge Partnerschaft an. Kommissionspräsidentin von der Leyen, Ratspräsident Michel und Parlamentspräsident Sassoli betonten in einer gemeinsamen Erklärung aber auch eine neue Stärke der EU.



In Brüssel zogen Brexit-Befürworter der EU-Abgeordneten mit einer britischen Flagge vor das Parlamentsgebäude, um dann später einen Zug nach London zu besteigen. Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union wird um Mitternacht unserer Zeit wirksam. Bis Ende des Jahres gilt eine Übergangsfrist, in der über die künftigen Beziehungen verhandelt wird.